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Арахамія: є інформація про нові удари та блекаути наступного тижня

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Київ, Субота 26 листопада 2022 21:13
Арахамія: є інформація про нові удари та блекаути наступного тижня Фото: Давид Арахамія, нардеп (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти можуть завдати нових ракетних ударів по Україні наступного тижня. Через це є ймовірність блекауту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії в ефірі телемарафону.

"Потрібно заздалегідь приготувати запаси продуктів у сухому вигляді на тривалий період, тому що є інформація про те, що наступного тижня можуть бути нові ракетні удари і будуть нові блекаути", - заявив він.

Нагадаємо, в середу, 23 листопада, окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні, в результаті якого в низці регіонів було пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури.

Пізніше у Головному управлінні розвідки заявляли, що для підготовки до нового обстрілу росіянам знадобиться близько тижня.

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