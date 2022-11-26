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Арахамия: есть информация о новых ударах и блэкаутах на следующей неделе

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Киев, Суббота 26 ноября 2022 21:13
Арахамия: есть информация о новых ударах и блэкаутах на следующей неделе Фото: Давид Арахамия, нардеп (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты могут нанести новые ракетные удары по Украине на следующей неделе. Из-за этого есть вероятность блэкаута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии в эфире телемарафона.

"Нужно заранее приготовить запасы продукты в сухом виде на длительный период, потому что есть информация о том, что на следующей неделе могут быть новые ракетные удары и будут новые блэкауты", - заявил он.

Напомним, в среду, 23 ноября, оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине, в результате которого в ряде регионов были повреждены объекты критической инфраструктуры.

Позже в Главном управлении разведки заявляли, что для подготовки к новому обстрелу россиянам понадобится около недели.

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