Арахамия и Дубинский пройдут детектор лжи в прямом эфире

Из-за скандала с возможным подкупом нардепов глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия и замглавы финансового комитета, нардеп Александр Дубинский в прямом эфире пройдут детектор лжи. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Арахамия.

Арахамия заявил, что именно он стал инициатором проверки на детекторе лжи.

"Я человек, который предложил прохождение проверки во избежание всех обвинений. Хотя, я сам к этому закону не имею никакого отношения, но я сказал, что если есть люди, которые стесняются проходить полиграф, я своим собственным примером покажу и не будут стыдиться", - заявил Арахамия.

По его словам, проверка на полиграфе состоится сегодня в 20:00 и займет 2-3 часа.

"Поэтому в прямом эфире я вообще не понимаю, как это можно пройти. Потому что до этого я уже проходил полиграф несколько раз и знаю, что это такое. А Дубинский в первый раз это делает, и поэтому он хочет из этого сделать онлайн-трансляцию. И пусть, мне все равно. Мы будем проходить, а он организует процесс ", - добавил Арахамия.

Кроме того, он рассказал, когда будут известны результаты прохождения проверки на полиграфе.

"Это зависит от полиграфолога. Обычно, когда он проверяет, то нужно примерно час на обработку результатов тестирования", - отметил Арахамия.

Подчеркнем, что нардеп Дубинский анонсировал, что проверка на полиграфе пройдет в прямом эфире.

Отметим, сегодня Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла дело из-за возможных взяток в финансовом комитете Рады, которые якобы получили нардепы от "Слуги народа". Скандал разгорелся после того, как стало известно, что Офис президента заподозрил 11 нардепов в получении взяток за то, чтобы они сорвали подготовку антикоррупционного законопроекта, и потребовал пройти детектор лжи.

Напомним, ранее замглавы фракции Евгения Кравчук заявила, что руководство фракции проведет встречу с членами финансового комитета до проверки на полиграфе. По ее словам, на этой встрече должны были определиться, возможно ли в данной ситуации применять детектор лжи.