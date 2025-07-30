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Арабські країни вперше засудили ХАМАС і висунули вимогу

Середа 30 липня 2025 09:22
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Арабські країни вперше засудили ХАМАС і висунули вимогу Фото: арабські країни вперше засудили ХАМАС і висунули вимогу (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Катар, Саудівська Аравія, Єгипет та ще низка арабських держав підписали декларацію з вимогою роззброїти ХАМАС і припинити його правління в Секторі Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Post.

Серед підписантів також Франція, Велика Британія, Канада й представники ЄС.

Документ було погоджено на конференції ООН, присвяченій відновленню процесу створення двох держав - Ізраїлю і Палестини.

У декларації зазначається, що після завершення війни в Газі ХАМАС має передати владу та зброю Палестинській адміністрації за підтримки міжнародної спільноти. Це, за словами авторів документа, відповідає меті створення суверенної і незалежної Палестинської держави.

Документ також засуджує напад ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, який став причиною нинішньої війни.

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро назвав декларацію "історичною і безпрецедентною", підкресливши, що вперше арабські країни і держави Близького Сходу публічно засудили дії ХАМАС, закликали до його роззброєння та виключення з управління Газою, а також заявили про готовність нормалізувати відносини з Ізраїлем.

Серед положень декларації - можливість розміщення міжнародної стабілізаційної місії в Газі після завершення бойових дій. Така місія може бути направлена за запрошенням Палестинської адміністрації, за мандатом ООН.

Зазначається, що Ізраїль та США участі в конференції не брали.

Переговори Ізраїлю з ХАМАС

Нагадаємо, нещодавно сенатор США Ліндсі Грем заявив, що перемовини з ХАМАС не мають перспективи, оскільки "це релігійні нацисти, які мають на меті знищити Ізраїль".

Водночас американський президент Дональд Трамп заявив, що з огляду на провал переговорів, Ізраїлю доведеться ухвалити рішення про подальші кроки в Секторі Газа.

Раніше уряд Ізраїлю назвав неприйнятними умови ХАМАС щодо звільнення заручників.

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Ізраїль ХАМАС Сектор Газа
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