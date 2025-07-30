Арабські країни вперше засудили ХАМАС і висунули вимогу
Катар, Саудівська Аравія, Єгипет та ще низка арабських держав підписали декларацію з вимогою роззброїти ХАМАС і припинити його правління в Секторі Газа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Post.
Серед підписантів також Франція, Велика Британія, Канада й представники ЄС.
Документ було погоджено на конференції ООН, присвяченій відновленню процесу створення двох держав - Ізраїлю і Палестини.
У декларації зазначається, що після завершення війни в Газі ХАМАС має передати владу та зброю Палестинській адміністрації за підтримки міжнародної спільноти. Це, за словами авторів документа, відповідає меті створення суверенної і незалежної Палестинської держави.
Документ також засуджує напад ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, який став причиною нинішньої війни.
Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро назвав декларацію "історичною і безпрецедентною", підкресливши, що вперше арабські країни і держави Близького Сходу публічно засудили дії ХАМАС, закликали до його роззброєння та виключення з управління Газою, а також заявили про готовність нормалізувати відносини з Ізраїлем.
Серед положень декларації - можливість розміщення міжнародної стабілізаційної місії в Газі після завершення бойових дій. Така місія може бути направлена за запрошенням Палестинської адміністрації, за мандатом ООН.
Зазначається, що Ізраїль та США участі в конференції не брали.
Переговори Ізраїлю з ХАМАС
Нагадаємо, нещодавно сенатор США Ліндсі Грем заявив, що перемовини з ХАМАС не мають перспективи, оскільки "це релігійні нацисти, які мають на меті знищити Ізраїль".
Водночас американський президент Дональд Трамп заявив, що з огляду на провал переговорів, Ізраїлю доведеться ухвалити рішення про подальші кроки в Секторі Газа.
Раніше уряд Ізраїлю назвав неприйнятними умови ХАМАС щодо звільнення заручників.
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