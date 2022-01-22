Арабская коалиция совершила авиаудар по тюрьме в Йемене: десятки погибших и раненых

Арабсткая коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, совершила авиаудар по тюрьме в городе Сана на севере Йемена. В результате этого более 60 человек погибли, еще порядка 200 получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Voanews.
Отмечается, что в изоляторе временного содержания в основном находились мигранты. Среди убитых и раненых были женщины и дети.
При этом точное количество жертв и раненых пока не известно, поскольку многие тела до сих пор остаются под завалами.
В ООН выразили обеспокоенность и возмущение по поводу авиаударов, в результате которых погибли и получили ранения мирные жители, а также была повреждена общественная инфраструктура.
"Последствия продолжающейся военной конфронтации в Ходейде могут быть катастрофическими для йеменцев, учитывая важность портов Ходейды, которые остаются жизненно важными для населения", - заявили в миссии ООН.
Напомним, что арабская коалиция заявила о начале ударов по Йемену. Под обстрелы попала столица Сана.