Арабская коалиция совершила авиаудар по тюрьме в Йемене: десятки погибших и раненых

Отмечается, что в изоляторе временного содержания в основном находились мигранты. Среди убитых и раненых были женщины и дети.

При этом точное количество жертв и раненых пока не известно, поскольку многие тела до сих пор остаются под завалами.

В ООН выразили обеспокоенность и возмущение по поводу авиаударов, в результате которых погибли и получили ранения мирные жители, а также была повреждена общественная инфраструктура.

"Последствия продолжающейся военной конфронтации в Ходейде могут быть катастрофическими для йеменцев, учитывая важность портов Ходейды, которые остаются жизненно важными для населения", - заявили в миссии ООН.