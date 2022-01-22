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Арабская коалиция совершила авиаудар по тюрьме в Йемене: десятки погибших и раненых

Автор: Наталья Скороход

Арабсткая коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, совершила авиаудар по тюрьме в городе Сана на севере Йемена. В результате этого более 60 человек погибли, еще порядка 200 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Voanews.

Отмечается, что в изоляторе временного содержания в основном находились мигранты. Среди убитых и раненых были женщины и дети.

При этом точное количество жертв и раненых пока не известно, поскольку многие тела до сих пор остаются под завалами.

В ООН выразили обеспокоенность и возмущение по поводу авиаударов, в результате которых погибли и получили ранения мирные жители, а также была повреждена общественная инфраструктура.

"Последствия продолжающейся военной конфронтации в Ходейде могут быть катастрофическими для йеменцев, учитывая важность портов Ходейды, которые остаются жизненно важными для населения", - заявили в миссии ООН.

Напомним, что арабская коалиция заявила о начале ударов по Йемену. Под обстрелы попала столица Сана.

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ЙеменСаудовская Аравия