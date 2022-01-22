Арабська коаліція здійснила авіаудар по в'язниці в Ємені: десятки загиблих і поранених

Відзначається, що в ізоляторі тимчасового утримання в основному перебували мігранти. Серед убитих і поранених були жінки та діти.

При цьому точна кількість жертв і поранених поки не відома, оскільки багато тіл досі залишаються під завалами.

В ООН висловили стурбованість і обурення з приводу авіаударів, в результаті яких загинули і отримали поранення мирні жителі, а також була пошкоджена громадська інфраструктура.

"Наслідки триваючої військової конфронтації в Ходейді можуть бути катастрофічними для єменців, враховуючи важливість портів Ходейди, які залишаються життєво важливими для населення", - заявили в місії ООН.