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Арабська коаліція здійснила авіаудар по в'язниці в Ємені: десятки загиблих і поранених

Автор: Наталья Скороход

Арабська коаліція, очолювана Саудівською Аравією, здійснила авіаудар по в'язниці в місті Сана на півночі Ємену. В результаті цього понад 60 людей загинули, ще близько 200 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Voanews.

Відзначається, що в ізоляторі тимчасового утримання в основному перебували мігранти. Серед убитих і поранених були жінки та діти.

При цьому точна кількість жертв і поранених поки не відома, оскільки багато тіл досі залишаються під завалами.

В ООН висловили стурбованість і обурення з приводу авіаударів, в результаті яких загинули і отримали поранення мирні жителі, а також була пошкоджена громадська інфраструктура.

"Наслідки триваючої військової конфронтації в Ходейді можуть бути катастрофічними для єменців, враховуючи важливість портів Ходейди, які залишаються життєво важливими для населення", - заявили в місії ООН.

Нагадаємо, що арабська коаліція заявила про початок ударів по Ємену. Під обстріли потрапила столиця Сана.

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ЙеменСаудовская Аравия