На Арабатській стрілці за день потонули п'ятеро людей

Чоловіки потонули під час невеликого шторму

У Херсонській області на Арабатській стрілці в районі села Стрілкове під час шторму потонули п'ятеро людей. Про це йдеться в повідомленні місцевого управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що напередодні під час невеликого шторму з 12:00 до 16:00 на Арабатській стрілці біля зони пляжів поряд з базою відпочинку "Таврія" і пансіонатом "Юний" потонули п'ятеро чоловіків у віці від 34 до 65 років з Харкова, Дніпра, Кривого Рогу (двоє) і Генічеського району. Крім того, ще п'ятьох осіб вдалося врятувати.

Передбачається, що чоловіки могли потонути через те, що в глибоководній частині Арабатської стрілки біля села Стрілкове під час шторму формується сильна течія, яке забирає людей на глибину.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні з початку літа у водоймах загинули понад півсотні дітей.

До цього стало відомо, що на водоймах України за тиждень, з 6 по 12 серпня 2018 року, загинула 81 людина. За цей же проміжок часу на пожежах загинуло 18 осіб.