В АПУ и Раде заявили о недовольстве Порошенко в отношении Грицака

Фото: Василий Грицак (УНИАН)

По данным источников, главой СБУ давно недовольны по разным причинам

В последнее время обострилось недовольство президента Петра Порошенко в отношении главы Службы безопасности Украины Василия Грицака. Об этом говорится в материале РБК-Украина "В борьбе за второй срок: как в команде Петра Порошенко готовятся к выборам".

Отметим, перед президентскими выборами обостряется вопрос контроля над правоохранителями, однако в команде Порошенко возлагают мало надежд на лояльность главы МВД Арсена Авакова, который поддерживает коммуникацию с Тимошенко. В этом случае уравновесить Авакова можно было бы со стороны СБУ, но и тут не все гладко. Сразу несколько источников в АП и Верховной раде на прошлой неделе заявили о недовольстве президента в отношении Грицака.

"(Грицаком, ред.) давно недовольны, по разным причинам. Это и борьба "сбушной" и прокурорской групп за контроль над хлебным антикоррупционным департаментом "К" и киевским управлением СБУ, и неплохие отношения Грицака с американцами. Ну и на выборах надо быть уверенным в лояльности. Особого доверия нет уже год, а сейчас началась активизация", - отметил собеседник в парламенте, осведомленный о работе украинских спецслужб.

По его словам, существовал даже список претендентов на замену Грицаку. Среди них называли сотрудников АПУ Алексея Горащенкова и Валерия Кондратюка, который курирует работу с силовыми ведомствами в должности замглавы АП, а также первого замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко и экс-генпрокурора Виталия Ярему.

"В итоге, Горащенкова сбили давно на скандале вокруг ГБР и НАПК. Семочко сбили недавно на скандале с журналистским расследованием. Есть даже мнение, что не без помощи Грицака. Назначение Кондратюка маловероятно. Остался Ярема, который олицетворяет группу прокурорских", - рассуждает собеседник РБК-Украина.

Однако все опрошенные РБК-Украина источники сходятся во мнении, что за отставку Грицака не соберется голосов в зале Верховной рады. В частности, против этого выступает ряд представителей "Народного фронта". Но этот вопрос может активизироваться в начале следующего года.

В то же время в окружении президента отрицают конфликт с Грицаком.

Напомним, Порошенко надеется, что не нужно будет продлевать ранее введенное в 10 областях военное положение.