В АПУ і Раді заявили про невдоволення Порошенка щодо Грицака

Фото: Василь Грицак (УНІАН)

За даними джерел, головою СБУ давно невдоволені з різних причин

Останнім часом загострилося невдоволення президента Петра Порошенка щодо голови Служби безпеки України Василя Грицака. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "В боротьбі за другий термін: як в команді Петра Порошенка готуються до виборів".

Зазначимо, перед президентськими виборами загострюється питання контролю над правоохоронцями, однак у команді Порошенка покладають мало надій на лояльність глави МВС Арсена Авакова, який підтримує комунікацію з Тимошенко. У цьому випадку врівноважити Авакова можна було б з боку СБУ, але й тут не все гладко. Відразу кілька джерел в АП і Верховній раді минулого тижня заявили про невдоволення президента щодо Грицака.

"(Грицаком, ред.) давно незадоволені, з різних причин. Це і боротьба "сбушної" і прокурорської груп за контроль над хлібним антикорупційним департаментом "К" і київським управлінням СБУ, і непогані стосунки Грицака з американцями. Ну і на виборах треба бути впевненим у лояльності. Особливої довіри немає вже рік, а зараз почалася активізація", - зазначив співрозмовник у парламенті, обізнаний про роботу українських спецслужб.

За його словами, існував навіть список претендентів на заміну Грицаку. Серед них називали співробітників АПУ Олексія Горащенкова і Валерія Кондратюка, який курирує роботу з силовими відомствами на посаді заступника голови АП, а також першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка і екс-генпрокурора Віталія Ярему.

"У підсумку, Горащенкова збили давно на скандалі навколо ДБР та НАЗК. Семочка збили нещодавно на скандалі з журналістським розслідуванням. Є навіть думка, що не без допомоги Грицака. Призначення Кондратюка малоймовірно. Залишився Ярема, який уособлює групу прокурорських", - міркує співрозмовник РБК-Україна.

Проте всі опитані РБК-Україна джерела сходяться на думці, що за відставку Грицака не збереться голосів у залі Верховної ради. Зокрема, проти цього виступає ряд представників "Народного фронту". Але це питання може активізуватися на початку наступного року.

У той же час в оточенні президента заперечують конфлікт з Грицаком.

Нагадаємо, Порошенко сподівається, що не потрібно буде продовжувати раніше введене в 10 областях воєнний стан.