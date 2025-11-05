Аптеки незламності - доказ сили професії у час випробувань

"Тут, за кілька кілометрів від кордону, останнім часом майже щодня лунають вибухи. Кілька днів тому не було світла по кілька діб", - розповідає адміністраторка залу "Аптеки оптових ц.." Олена Довбня.

У Новгород-Сіверській громаді, що на Чернігівщині, до вибухів і блекаутів, на жаль, звикли. Аптека, у якій працює Олена, давно стала для місцевих більше, ніж місце, де купують ліки.

Тут завжди горить світло і тепло - навіть тоді, коли ціле місто поринає у темряву. У приміщенні додатково встановлено котел на дровах, тому аптека не мала жодного збою в роботі.

"Ми ніколи не залишалися без тепла. Люди приходять не лише за медикаментами, а й зарядити телефони, набрати гарячої води чи просто побути серед світла. Якось прибігла молода мама з немовлям, просила теплу воду для дитячої суміші. Ми, звісно, допомогли. Вона так щиро дякувала, що допомогли нагодувати дитину. Такі моменти не забуваються", - зізнається Олена Довбня.

Попри складні умови, аптеки компанії продовжують працювати на Чернігівщині. Регіон регулярно потерпає від обстрілів, які руйнують критичну інфраструктуру. Для аптек це не просто незручність - це ризик для збереження лікарських засобів, які потребують стабільної температури. І така ситуація у всіх прифронтових регіонах.

Щоб не допустити псування препаратів і не зупиняти роботу, компанія ще 2022 року закупила генератори, пальне, зарядні станції. Усе це - за власний кошт.

Фото: аптеки на Чернігівщіні продовжують працювати попри обстріли та відключення світла (пресслужба)

Справжнім викликом стало скасування з березня маркетингових договорів - важливої складової економіки аптечного бізнесу. Саме ці договори дозволяли виробникам компенсувати аптекам витрати на просування продукції, а споживачам - купувати ліки зі знижками.

Договори були джерелом коштів, завдяки яким аптеки могли розвиватися, модернізувати точки, навчати персонал і підтримувати неприбуткові напрямки – прифронтові, сільські аптеки, мобільні аптечні пункти (МАПи).

"Без цих договорів ми працюємо фактично "в мінус". Улітку прибутковість упала до -3%, а на початку сезону - ледь дотягнула до 0,5%. Ми утримуємо мережу в регіонах, але якщо ситуація не зміниться - доведеться закривати частину аптек», - пояснює директорка з корпоративних комунікацій "Аптеки 9-1-1" Валентина Йовенко.

З березня цього року припинили роботу близько 120 аптек по Україні, серед них - дві на Чернігівщині.

"На жаль, розуміємо, що таких випадків буде більше. Ми дуже сподіваємось на можливість продовжувати працювати, адже гостро відчуваємо свою соціальну відповідальність перед українцями. Аптека - це місце, де люди отримують допомогу, пораду, підтримку. Особливо зараз, під час війни", - зізнається Валентина Йовенко.

Керівництво мережі сподівається, що держава зверне увагу на критичний стан аптечної галузі та врегулює питання маркетингових договорів.

Попри все - тривоги, відсутність світла, фінансові труднощі - фармацевти залишаються поруч із людьми. Вони не просто відпускають ліки - вони підтримують, слухають, заспокоюють. Для багатьох українців саме аптека стала тим місцем, де є світло, тепло і доброта.

Історії фармацевтів доводять: навіть у найскладніших умовах можна залишатися опорою для інших. Це і є справжня незламність.