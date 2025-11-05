Аптеки несокрушимости - доказательство силы профессии во время испытаний

"Здесь, в нескольких километрах от границы, в последнее время почти каждый день раздаются взрывы. Несколько дней назад не было света по несколько суток", - рассказывает администратор зала "Аптеки оптовых ц.." Елена Довбня.

В Новгород-Северской громаде на Черниговщине к взрывам и блекаутам, к сожалению, привыкли. Аптека, в которой работает Елена, давно стала для местных больше, чем место, где покупают лекарства.

Здесь всегда горит свет и тепло - даже тогда, когда целый город уходит в темноту. В помещении дополнительно установлен котел на дровах, поэтому аптека не имела ни единого сбоя в работе.

"Мы никогда не оставались без тепла. Люди приходят не только за медикаментами, но и зарядить телефоны, набрать горячую воду или просто побыть среди света. Как-то прибежала молодая мама с младенцем, просила теплую воду для детской смеси. Мы, конечно, помогли. Она так искренне благодарила, что помогли накормить ребенка. Такие моменты не забываются", - признается Елена Довбня.

Несмотря на сложные условия, аптеки компании продолжают работать в Черниговской области. Регион регулярно страдает от обстрелов, которые разрушают критическую инфраструктуру. Для аптек это не просто неудобство - это риск для сохранения лекарственных средств, требующих стабильной температуры. И такая ситуация во всех прифронтовых регионах.

Чтобы не допустить порчи препаратов и не останавливать работу, компания еще в 2022 году закупила генераторы, топливо, зарядные станции. Все это - за свой счет.

Фото: аптеки на Черниговщине продолжают работать, несмотря на обстрелы и отключение света (пресс-служба)

Настоящим вызовом стала отмена с марта маркетинговых договоров - важной составляющей экономики аптечного бизнеса. Именно эти договоры позволяли производителям компенсировать аптекам затраты на продвижение продукции, а потребителям покупать лекарства со скидками.

Договоры были источником средств, благодаря которым аптеки могли развиваться, модернизировать точки, обучать персонал и поддерживать неприбыльные направления - прифронтовые, сельские аптеки, мобильные аптечные пункты (МАПы).

"Без этих договоров мы работаем фактически "в минус". Летом доходность упала до -3%, а в начале сезона - едва дотянула до 0,5%. Мы удерживаем сеть в регионах, но если ситуация не изменится - придется закрывать часть аптек", - объясняет директор по корпоративным коммуникациям "Аптеки 9-1-1" Валентина Йовенко.

С марта этого года прекратили работу около 120 аптек по Украине, среди них две на Черниговщине.

"К сожалению, понимаем, что таких случаев будет больше. Мы очень надеемся на возможность продолжать работать, ведь остро чувствуем свою социальную ответственность перед украинцами. Аптека - это место, где люди получают помощь, совет, поддержку. Особенно сейчас, во время войны", - признается Валентина Йовенко.

Руководство сети надеется, что государство обратит внимание на критическое состояние аптечной отрасли и урегулирует вопросы маркетинговых договоров.

Несмотря на все - тревоги, отсутствие света, финансовые трудности - фармацевты остаются рядом с людьми. Они не просто отпускают лекарства - они поддерживают, слушают, успокаивают. Для многих украинцев именно аптека стала тем местом, где есть свет, тепло и доброта.

Истории фармацевтов доказывают: даже в сложных условиях можно оставаться опорой для других. Это и есть настоящая несокрушимость.