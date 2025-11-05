ua en ru
Ср, 05 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес

Аптеки незламності - доказ сили професії у час випробувань

Середа 05 листопада 2025 12:34 promo
UA EN RU
Аптеки незламності - доказ сили професії у час випробувань Фото: аптеки на Чернігівщині працюють попри обстріли та блекаути (пресслужба)
Автор: Юлія Бойко

Коли на вулиці лунають вибухи, а світло зникає на кілька діб, ці люди залишаються на своєму місці. Вони - поруч із тими, хто потребує допомоги. Для когось - це тепла вода для немовляти, для інших - можливість зарядити телефон і почути голос рідних. Для всіх - "Аптека 9-1-1" і "Аптека оптових ц.." місця незламності та стабільності.

Про це заявили в мережі аптек, пише РБК-Україна.

"Тут, за кілька кілометрів від кордону, останнім часом майже щодня лунають вибухи. Кілька днів тому не було світла по кілька діб", - розповідає адміністраторка залу "Аптеки оптових ц.." Олена Довбня.

У Новгород-Сіверській громаді, що на Чернігівщині, до вибухів і блекаутів, на жаль, звикли. Аптека, у якій працює Олена, давно стала для місцевих більше, ніж місце, де купують ліки.

Тут завжди горить світло і тепло - навіть тоді, коли ціле місто поринає у темряву. У приміщенні додатково встановлено котел на дровах, тому аптека не мала жодного збою в роботі.

"Ми ніколи не залишалися без тепла. Люди приходять не лише за медикаментами, а й зарядити телефони, набрати гарячої води чи просто побути серед світла. Якось прибігла молода мама з немовлям, просила теплу воду для дитячої суміші. Ми, звісно, допомогли. Вона так щиро дякувала, що допомогли нагодувати дитину. Такі моменти не забуваються", - зізнається Олена Довбня.

Попри складні умови, аптеки компанії продовжують працювати на Чернігівщині. Регіон регулярно потерпає від обстрілів, які руйнують критичну інфраструктуру. Для аптек це не просто незручність - це ризик для збереження лікарських засобів, які потребують стабільної температури. І така ситуація у всіх прифронтових регіонах.

Щоб не допустити псування препаратів і не зупиняти роботу, компанія ще 2022 року закупила генератори, пальне, зарядні станції. Усе це - за власний кошт.

Аптеки незламності - доказ сили професії у час випробуваньФото: аптеки на Чернігівщіні продовжують працювати попри обстріли та відключення світла (пресслужба)

Справжнім викликом стало скасування з березня маркетингових договорів - важливої складової економіки аптечного бізнесу. Саме ці договори дозволяли виробникам компенсувати аптекам витрати на просування продукції, а споживачам - купувати ліки зі знижками.

Договори були джерелом коштів, завдяки яким аптеки могли розвиватися, модернізувати точки, навчати персонал і підтримувати неприбуткові напрямки – прифронтові, сільські аптеки, мобільні аптечні пункти (МАПи).

"Без цих договорів ми працюємо фактично "в мінус". Улітку прибутковість упала до -3%, а на початку сезону - ледь дотягнула до 0,5%. Ми утримуємо мережу в регіонах, але якщо ситуація не зміниться - доведеться закривати частину аптек», - пояснює директорка з корпоративних комунікацій "Аптеки 9-1-1" Валентина Йовенко.

З березня цього року припинили роботу близько 120 аптек по Україні, серед них - дві на Чернігівщині.

"На жаль, розуміємо, що таких випадків буде більше. Ми дуже сподіваємось на можливість продовжувати працювати, адже гостро відчуваємо свою соціальну відповідальність перед українцями. Аптека - це місце, де люди отримують допомогу, пораду, підтримку. Особливо зараз, під час війни", - зізнається Валентина Йовенко.

Керівництво мережі сподівається, що держава зверне увагу на критичний стан аптечної галузі та врегулює питання маркетингових договорів.

Попри все - тривоги, відсутність світла, фінансові труднощі - фармацевти залишаються поруч із людьми. Вони не просто відпускають ліки - вони підтримують, слухають, заспокоюють. Для багатьох українців саме аптека стала тим місцем, де є світло, тепло і доброта.

Історії фармацевтів доводять: навіть у найскладніших умовах можна залишатися опорою для інших. Це і є справжня незламність.

Читайте РБК-Україна в Google News
аптеки Пункт незламності
Новини
РФ атакувала Україну 80 дронами: більшість із них збили сили ППО, є влучання
РФ атакувала Україну 80 дронами: більшість із них збили сили ППО, є влучання
Аналітика
Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце