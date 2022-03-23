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В аптеках Москвы заканчиваются импортные жаропонижающие для детей, - СМИ

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Москва, Среда 23 марта 2022 09:25
В аптеках Москвы заканчиваются импортные жаропонижающие для детей, - СМИ Фото: в аптеках Москвы проблемы с импортными препаратами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В московских аптеках наблюдается нехватка импортных жаропонижающих препаратов для детей. Кроме того, в столице России также возникла проблема с обезболивающими в формате сиропов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РБК.

Отмечается, что речь идет о медикаментах с парацетамолом и ибупрофеном. В Москве уже сложно найти препараты "Эффералган" французской компании Upsa, "Панадол" от британского производителя Glaxosmithkline и "Нурофене для детей" британской Reckitt Benckiser. Эти препараты занимали 98% среди импортного рынка.

В СМИ отметили, что по состоянию на 22 марта "Нурофене для детей" можно найти в 174 аптеках из 9710 в Москве и области, "Эффералган" - в 290 аптеках, а "Панадол" - только в 36 аптечных пунктах.

Напомним, ранее стало известно, что через полгода в России может остановиться производство лифтов из-за нехватки импортных комплектующих.

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