В аптеках Москви закінчуються імпортні жарознижуючі для дітей, - ЗМІ

У московських аптеках спостерігається нестача імпортних жарознижуючих препаратів для дітей. Крім того, в столиці Росії також виникла проблема зі знеболювальними у форматі сиропів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РБК .

Відзначається, що мова йде про медикаменти з парацетамолом і ібупрофеном. У Москві вже складно знайти препарати "Еффералган" французької компанії Upsa, "Панадол" від британського виробника Glaxosmithkline і "Нурофене для дітей" британської Reckitt Benckiser. Ці препарати займали 98% серед імпортного ринку.

У ЗМІ зазначили, що станом на 22 березня "Нурофене для дітей" можна знайти в 174 аптеках з 9710 в Москві і області, "Еффералган" - у 290 аптеках, а "Панадол" - тільки в 36 аптечних пунктах.