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В аптеках Москви закінчуються імпортні жарознижуючі для дітей, - ЗМІ

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Москва, Середа 23 березня 2022 09:25
В аптеках Москви закінчуються імпортні жарознижуючі для дітей, - ЗМІ Фото: в аптеках Москви проблеми з імпортними препаратами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У московських аптеках спостерігається нестача імпортних жарознижуючих препаратів для дітей. Крім того, в столиці Росії також виникла проблема зі знеболювальними у форматі сиропів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РБК.

Відзначається, що мова йде про медикаменти з парацетамолом і ібупрофеном. У Москві вже складно знайти препарати "Еффералган" французької компанії Upsa, "Панадол" від британського виробника Glaxosmithkline і "Нурофене для дітей" британської Reckitt Benckiser. Ці препарати займали 98% серед імпортного ринку.

У ЗМІ зазначили, що станом на 22 березня "Нурофене для дітей" можна знайти в 174 аптеках з 9710 в Москві і області, "Еффералган" - у 290 аптеках, а "Панадол" - тільки в 36 аптечних пунктах.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що через півроку в Росії може зупинитися виробництво ліфтів через брак імпортних комплектуючих.

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