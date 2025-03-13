Аптечка автомобіля 2025: все, що має бути на випадок надзвичайної ситуації

На дорозі трапляється будь що, тому цілий перелік законодавчих актів містить вимогу мати в автомобілі набір засобів першої медичної допомоги – аптечку. Природньо, що її вміст також нормується. Показово, що згідно сучасних вимог, всі препарати та допоміжні засоби стосуються тільки надання допомоги при проблемах, характерних для дорожньо-транспортних пригод, і не стосуються загальних, нетравматичного походження, проблем із здоров’ям.

Що покласти в аптечку

Перш за все варто знати, що в більшості випадків нічого класти в аптечку водієві не треба. Якщо спеціалізований комплект купується в аптеці чи іншому правильному місці, все потрібне буде всередині. Щоправда, аптечка при цьому має бути відповідним чином промаркована.

Згідно стандарту ДСТУ 3961-2000 "Аптечка медична автомобільна", в Україні передбачено два види аптечок для автотранспорту. Які відповідно і позначаються як тип № 1 і тип №2. Різниця у тому, що кожна призначена для транспортних засобів з різною можливою кількістю людей на борту. Тип №1 призначений для авто місткістю до 9 осіб, тип №2 – для більш місткого пасажирського транспорту.

Обидва типи аптечок мають по два так звані обов’язкові набори різного рівня. Один з них аварійний – для зупинки кровотечі, другий – так званий експлуатаційний, для використання при інших травмах. Не торкаючись комерційних перевезень, тут ми поговоримо тільки про аптечку типу №1 – призначену для легкових автомобілів.

Автомобільна аптечка №1 – обов'язковий набір №1

Джгут для зупинки кровотечі -1 шт.

Бинт еластичний (розмір 5 м х 10 см) - 1 шт.

Бинт марлевий стерильний (розмір 5 м х 10 см) - 2 шт.

Бинт марлевий стерильний (розмір 7 м х 14 см) - 1 шт.

Бинт марлевий нестерильний (розмір 5 м х 5 см) – 1 шт.

Бинт марлевий нестерильний (розмір 7 м х 14 см) -1 шт.

Серветки з хлоргексидином (чи замінники) (розмір 6 см х 10 см) – 2 шт.

Смужки на гелєвій основі с антимікробною дією полігексаметилен гуанідин гідрохлорида (або замінники) (розмір 10 см х 50 см) - 2 шт.

Серветки кровозупиняючі з фурагіном (чи замінники) (розмір 6 см х 10 см) – 2 шт.

Серветки стерильні (розмір 6 см х 10 см) – 6 шт.

Пакет перев’язувальний стерильний – 1 шт.

Ножиці парамедичні – 1 шт.

Косинка медична перев’язувальна з будь-якої тканини (розмір 50 см х 50 см) – 1 шт.

Гелєва пов’язка для опіків – 1 шт.

Автомобільна аптечка №1 - обов'язковий набір №2

Плівка (клапан) для проведення штучної вентиляції легень – 1 шт.

Рукавички медичні № 8 із поліетилену, комплект – 1 шт.

Термопокривало (розмір 160 см х 210 см) – 1 шт.

Пінцет анатомічний – 1 шт.

Шпильки, що застібаються (т. зв. англійські) – 2 шт.

Якщо аптечки в авто немає

Перш за все скажемо, що відсутність аптечки в машині – це не тільки порушення Правил дорожнього руху, а в першу чергу ознака низької громадянської свідомості водія. Адже допомога може знадобитись не тільки йому самому, а й співвітчизникам, які поряд потрапили в біду. А щодо покарання з боку держави – штрафу за відсутність аптечки в авто не існує.

ПДР України у п. 31.4.7 говорять, що без аптечки експлуатувати машину не можна. Покарання за це передбачає ст. 125 Кодексу про адміністративні порушення – тільки у вигляді попередження, але ніяк не штрафу. Тому якщо хтось надто завзятий намагатиметься оштрафувати вас за негаразди з аптечкою, нагадайте йому про КоАП і попросіть назвати статтю, за якою планується накласти штраф. Найчастіше інспектори в такому випадку посилаються на ст. 121 КоАП (штраф 340 – 425 грн). Але ця стаття карає за керування несправним транспортним засобом – згідно п. 31.4.7 Правил дорожнього руху. Зрозуміло, що пов’язувати аптечку з технічним станом машини не можна.

Коротко

Якщо ви свідомий громадянин і відповідальний водій, було б правильно не тільки укомплектувати аптечку всім необхідним, а й навчитись де чому. Як бачите, в переліку необхідних компонентів є кілька засобів, які передбачають певний алгоритм користування – перев’язувальні засоби, клапан вентиляції легень тощо. І одного разу може статись, що ці інструменти для порятунку чийогось життя опиняться у ваших руках. Тому бажано навчитись користуванню цими засобами – хоча б звернувшись до того чи іншого відеокурсу.

При підготовці статті були використані Правила дорожнього руху України, КоАП, наказ Мінекономрозвитку № 622 від 11.06.2013 р. та ДСТУ 3961-2000.