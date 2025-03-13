Аптечка автомобиля 2025: все, что должно быть на случай чрезвычайной ситуации

На дороге случается что угодно, поэтому целый перечень законодательных актов содержит требование иметь в автомобиле набор средств первой медицинской помощи - аптечку. Естественно, что ее содержание также нормируется. Показательно, что согласно современным требованиям, все препараты и вспомогательные средства касаются только оказания помощи при проблемах, характерных для дорожно-транспортных происшествий, и не касаются общих, нетравматического происхождения, проблем со здоровьем.

Что положить в аптечку

Прежде всего стоит знать, что в большинстве случаев ничего класть в аптечку водителю не надо. Если специализированный комплект покупается в аптеке или другом правильном месте, все необходимое будет внутри. Правда, аптечка при этом должна быть соответствующим образом промаркирована.

Согласно стандарту ДСТУ 3961-2000 "Аптечка медицинская автомобильная", в Украине предусмотрено два вида аптечек для автотранспорта. Которые соответственно и обозначаются как тип № 1 и тип №2. Разница в том, что каждая предназначена для транспортных средств с разным возможным количеством людей на борту. Тип №1 предназначен для авто вместимостью до 9 человек, тип №2 - для более вместительного пассажирского транспорта.

Оба типа аптечек имеют по два так называемых обязательных набора разного уровня. Один из них аварийный - для остановки кровотечения, второй - так называемый эксплуатационный, для использования при других травмах. Не касаясь коммерческих перевозок, здесь мы поговорим только об аптечке типа №1 - предназначенной для легковых автомобилей.

Автомобильная аптечка №1 - обязательный набор №1

Жгут для остановки кровотечения -1 шт.

Бинт эластичный (размер 5 м х 10 см) - 1 шт.

Бинт марлевый стерильный (размер 5 м х 10 см) - 2 шт.

Бинт марлевый стерильный (размер 7 м х 14 см) - 1 шт.

Бинт марлевый нестерильный (размер 5 м х 5 см) - 1 шт.

Бинт марлевый нестерильный (размер 7 м х 14 см) -1 шт.

Салфетки с хлоргексидином (или заменители) (размер 6 см х 10 см) - 2 шт.

Полоски на гелевой основе с антимикробным действием полигексаметилен гуанидин гидрохлорида (или заменители) (размер 10 см х 50 см) - 2 шт.

Салфетки кровоостанавливающие с фурагином (или заменители) (размер 6 см х 10 см) - 2 шт.

Салфетки стерильные (размер 6 см х 10 см) - 6 шт.

Пакет перевязочный стерильный - 1 шт.

Ножницы парамедицинские - 1 шт.

Косынка медицинская перевязочная из любой ткани (размер 50 см х 50 см) - 1 шт.

Гелевая повязка для ожогов - 1 шт.

Автомобильная аптечка №1 - обязательный набор №2

Пленка (клапан) для проведения искусственной вентиляции легких - 1 шт.

Перчатки медицинские № 8 из полиэтилена, комплект - 1 шт.

Термопокрывало (размер 160 см х 210 см) - 1 шт.

Пинцет анатомический - 1 шт.

Застегивающиеся булавки (т. н. английские) - 2 шт.

Если аптечки в авто нет

Прежде всего скажем, что отсутствие аптечки в машине - это не только нарушение Правил дорожного движения, а в первую очередь признак низкой гражданской сознательности водителя. Ведь помощь может понадобиться не только ему самому, но и соотечественникам, которые рядом попали в беду. А что касается наказания со стороны государства - штрафа за отсутствие аптечки в авто не существует.

ПДД Украины в п. 31.4.7 говорят, что без аптечки эксплуатировать машину нельзя. Наказание за это предусматривает ст. 125 Кодекса об административных нарушениях - только в виде предупреждения, но никак не штрафа. Поэтому если кто-то чересчур рьяный будет пытаться оштрафовать вас за неурядицы с аптечкой, напомните ему о КоАП и попросите назвать статью, по которой планируется наложить штраф. Чаще всего инспекторы в таком случае ссылаются на ст. 121 КоАП (штраф 340 - 425 грн). Но эта статья наказывает за управление неисправным транспортным средством - согласно п. 31.4.7 Правил дорожного движения. Понятно, что связывать аптечку с техническим состоянием машины нельзя.

Вкратце

Если вы сознательный гражданин и ответственный водитель, было бы правильно не только укомплектовать аптечку всем необходимым, но и научиться кое-чему. Как видите, в перечне необходимых компонентов есть несколько средств, которые предусматривают определенный алгоритм пользования - перевязочные средства, клапан вентиляции легких и тому подобное. И однажды может случиться, что эти инструменты для спасения чьей-то жизни окажутся в ваших руках. Поэтому желательно научиться пользованию этими средствами - хотя бы обратившись к тому или иному видеокурсу.

При подготовке статьи были использованы Правила дорожного движения Украины, КоАП, приказ Минэкономразвития № 622 от 11.06.2013 г. и ДСТУ 3961-2000.