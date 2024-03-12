Апсет року. Джоковіч із ноткою скандалу вилетів із "Мастерса" від невідомця з Італії: відео

BNP Paribas Open, 3-й раунд, чоловіки

Джоковіч – Нарді – 1:2 (4:6, 6:3, 3:6)

36-річний серб зазнав поразки в трьох сетах. Кривдником титулованого балканця став лакі-лузер з Італії, який потрапив до основної сітки змагань через відмову Томаса Мартіна Етчеверрі.

У середині першої партії Нарді оформив брейк і зі стратегічною перевагою зумів довести сет до перемоги. А ось у другій партії стався суперечливий епізод. Джоковіч після виграного на подачі італійця очка втратив пункт на своїй – розіграш закінчився на користь Нарді, коли він спершу зупинився і дезорієнтував серба, а потім відправив м'яч повз нього в корт.

Після суперечки зі суддею Джоковіч опанував емоції та завершив сет на власну користь. Утім, у вирішальній партії італійський тенісист із черговим брейком у середині сету оформив головну сенсацію Індіан-Веллса, а, можливо, й цілого сезону.

Титулований балканець вперше в кар'єрі програв на турнірах серії "Мастерс" і "Грендслем" тенісисту з-за меж топ-100. Окрім того, Джоковіч лише вдруге за роки професіональних виступів поступився лакі-лузеру. Восени 2020-го він програв у Відні ще одному італійцю – Лоренцо Сонего.