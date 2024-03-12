UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Апсет року. Джоковіч із ноткою скандалу вилетів із "Мастерса" від невідомця з Італії: відео

Фото: Новак Джоковіч не зміг подолати третє коло змагань (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Перша ракетка світу Новак Джоковіч достроково завершив виступи в американському Індіан-Веллсі, вилетівши в третьому раунді від італійського тенісиста Луки Нарді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

BNP Paribas Open, 3-й раунд, чоловіки

Джоковіч – Нарді – 1:2 (4:6, 6:3, 3:6)

 

 

36-річний серб зазнав поразки в трьох сетах. Кривдником титулованого балканця став лакі-лузер з Італії, який потрапив до основної сітки змагань через відмову Томаса Мартіна Етчеверрі.

У середині першої партії Нарді оформив брейк і зі стратегічною перевагою зумів довести сет до перемоги. А ось у другій партії стався суперечливий епізод. Джоковіч після виграного на подачі італійця очка втратив пункт на своїй – розіграш закінчився на користь Нарді, коли він спершу зупинився і дезорієнтував серба, а потім відправив м'яч повз нього в корт.

Після суперечки зі суддею Джоковіч опанував емоції та завершив сет на власну користь. Утім, у вирішальній партії італійський тенісист із черговим брейком у середині сету оформив головну сенсацію Індіан-Веллса, а, можливо, й цілого сезону.

Титулований балканець вперше в кар'єрі програв на турнірах серії "Мастерс" і "Грендслем" тенісисту з-за меж топ-100. Окрім того, Джоковіч лише вдруге за роки професіональних виступів поступився лакі-лузеру. Восени 2020-го він програв у Відні ще одному італійцю – Лоренцо Сонего.

До слова, раніше Надаль передумав повертатися на корт в Індіан-Веллсі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТенісНовак Джокович