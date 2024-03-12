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Апсет года. Джокович с ноткой скандала вылетел с "Мастерса" от ноунейма из Италии: видео

Фото: Новак Джокович не смог преодолеть третий круг соревнований (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Первая ракетка мира Новак Джокович досрочно завершил выступления в американском Индиан-Уэллсе, вылетев в третьем раунде от итальянского теннисиста Луки Нарди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

BNP Paribas Open, 3-й раунд, мужчины

Джокович – Нарди – 1:2 (4:6, 6:3, 3:6)

 

 

36-летний серб потерпел поражение в трех сетах. Обидчиком титулованного балканца стал лаки-лузер из Италии, попавший в основную сетку соревнований из-за отказа Томаса Мартина Этчеверри.

В середине первой партии Нарди оформил брейк и со стратегическим преимуществом сумел довести сет до победы. А вот во второй партии произошел спорный эпизод. Джокович после выигранного на подаче итальянца очка потерял пункт на своей – розыгрыш закончился в пользу Нарди, когда он сначала остановился и дезориентировал серба, а затем отправил мяч мимо него в корт.

После спора с судьей Джокович овладел эмоциями и завершил сет в собственную пользу. Впрочем, в решающей партии итальянский теннисист с очередным брейком в середине сета оформил главную сенсацию Индиан-Уэллса, а, возможно, и целого сезона.

Титулованный балканец впервые в карьере проиграл на турнирах серии "Мастерс" и "Грэндслэм" теннисисту из-за пределов топ-100. Кроме того, Джокович только во второй раз за годы профессиональных выступлений уступил лаки-лузеру. Осенью 2020-го он проиграл в Вене еще одному итальянцу – Лоренцо Сонего.

К слову, ранее Надаль передумал возвращаться на корт в Индиан-Уэллсе.

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ТеннисНовак Джокович