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Надаль відклав повернення на тенісний корт: відома причина

Індіан-Веллс, Четвер 07 березня 2024 11:48
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Надаль відклав повернення на тенісний корт: відома причина Фото: Рафаель Надаль провів три поєдинки за цілий рік (facebook.com/Nadal)
Автор: Антон Федорців

Культовий тенісист Рафаель Надаль на старті змагань в американському Індіан-Веллсі знявся з престижного турніру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Twitter спортсмена.

37-річний іспанець після паузи з виступами цілеспрямовано готувався до "Мастерса" в Каліфорнії. Утім, набрати оптимальні кондиції ветеран не зумів.

"Я багато працював і тренувався, і вам усім відомо, що на цих вихідних я здав тест, але не вважаю себе готовим грати на такому важливому турнірі на найвищому рівні. Це непросте рішення, насправді важке, але я не можу обманювати себе та тисячі фанатів", – заявив Надаль.

Досвідчений іспанець пропустив фактично весь сезон-2023 через травму стегна. У процесі довгої реабілітації Надаль припустив, що новий тенісний сезон може стати останнім у його професіональній кар'єрі. Повернувся на корт в січні, дійшовши до чвертьфіналу Брісбена. Утім, від виступів на Australian Open відмовився.

Хто такий Рафа Надаль

Уродженець Балеарських островів, до туру потрапив у 2001 році. Здобув 92 титули в кар'єрі, визнаний майстер ґрунтових турнірів.

Іспанець виграв 22 турніри Великого шолома та ділить із сербом Джоковічем першість за кількістю таких перемог. На Олімпійських іграх-2008 виграв "золото" в одиночному розряді, а на Олімпіаді-2016 – у парі. За роки виступів заробив понад 134,5 млн доларів призових.

Вболіває за мадридський "Реал", любить грати в гольф. У 2011 році опублікував автобіографію "Рафа – моя історія". Упродовж усієї кар'єри грає в екіпіруванні від Nike.

До слова, українка Світоліна зберегла позиції в топ-20 оновленого рейтингу WTA.

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Теніс Рафаэль Надаль
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