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В апреле украинцев ждет минимальное количество выходных дней

Автор: Александр Белоус

В апреле 2021 года для работников с пятидневной рабочей неделей в Украине будет 22 рабочих дня. Выходных дней будет восемь - минимально возможное за месяц.

Это предусмотрено статьей 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

Согласно закону, дополнительных выходных дней в апреле не будет, однако отмечается такие дни:

  • 1 апреля - День смеха
  • 2 апреля - Международный день детской книги
  • 4 апреля - День геолога
  • 4 апреля - Международный день интернета
  • 7 апреля - Всемирный день здоровья
  • 7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы
  • 8 апреля - Международный день цыган
  • 11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
  • 12 апреля - День работников ракетно-космической отрасли Украины
  • 12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики
  • 17 апреля - День окружающей среды
  • 18 апреля - День памятников истории и культуры
  • 21 апреля - Международный день секретаря
  • 23 апреля - Всемирный день книги и авторского права
  • 23 апреля - Всеукраинский день психолога
  • 26 апреля - Всемирный день интеллектуальной собственности
  • 26 апреля - Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф
  • 28 апреля - Всемирный день охраны труда
  • 29 апреля - Международный день танца

Напомним, в 2021 году в Украине рабочими днями будут 250 из 365 календарных дней. В то же время в году будет 115 дней, когда работа не проводится, среди которых 104 выходных и 11 праздничных дней и дней религиозных праздников.

Отметим, Кабинет министров перенес в 2021 году три рабочих дня. Для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, рабочие дни перенесены с: пятницы 8 января на субботу 16 января; понедельника 23 августа на субботу 28 августа; пятницы, 15 октября, на субботу 23 октября.

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