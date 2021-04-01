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У квітні на українців чекає мінімальна кількість вихідних днів

Автор: Олександр Білоус

У квітні 2021 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем в Україні буде 22 робочих дня. Вихідних днів буде вісім - мінімально можлива кількість за місяць.

Це передбачено статтею 73 Кодексу законів про працю, якої встановлені святкові і неробочі дні.

Згідно з законом, додаткових вихідних днів у квітні не буде, проте наголошується такі дні:

  • 1 квітня - День сміху
  • 2 квітня - Міжнародний день дитячої книги
  • 4 квітня - День геолога
  • 4 квітня - Міжнародний день інтернету
  • 7 квітня - Всесвітній день здоров'я
  • 7 квітня - Благовіщення Пресвятої Богородиці
  • 8 квітня - Міжнародний день циган
  • 11 квітня - Міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів
  • 12 квітня - День працівників ракетно-космічної галузі України
  • 12 квітня - Всесвітній день авіації та космонавтики
  • 17 квітня - День навколишнього середовища
  • 18 квітня - День пам'яток історії та культури
  • 21 квітня - Міжнародний день секретаря
  • 23 квітня - Всесвітній день книги і авторського права
  • 23 квітня - Всеукраїнський день психолога
  • 26 квітня - Всесвітній день інтелектуальної власності
  • 26 квітня - Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф
  • 28 квітня - Всесвітній день охорони праці
  • 29 квітня - Міжнародний день танцю

Нагадаємо, у 2021 році в Україні робочими днями будуть 250 з 365 календарних днів. Водночас у році буде 115 днів, коли робота не проводиться, серед яких 104 вихідних і 11 святкових днів і днів релігійних свят.

Зазначимо, Кабінет міністрів переніс у 2021 році три робочих дні. Для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, робочі дні перенесені з: п'ятниці 8 січня на суботу 16 січня; понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня; п'ятниці, 15 жовтня, на суботу 23 жовтня.

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