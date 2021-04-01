У квітні на українців чекає мінімальна кількість вихідних днів

У квітні 2021 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем в Україні буде 22 робочих дня. Вихідних днів буде вісім - мінімально можлива кількість за місяць.

Це передбачено статтею 73 Кодексу законів про працю, якої встановлені святкові і неробочі дні .

Згідно з законом, додаткових вихідних днів у квітні не буде, проте наголошується такі дні:

Нагадаємо, у 2021 році в Україні робочими днями будуть 250 з 365 календарних днів. Водночас у році буде 115 днів, коли робота не проводиться, серед яких 104 вихідних і 11 святкових днів і днів релігійних свят.

Зазначимо, Кабінет міністрів переніс у 2021 році три робочих дні. Для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, робочі дні перенесені з: п'ятниці 8 січня на суботу 16 січня; понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня; п'ятниці, 15 жовтня, на суботу 23 жовтня.