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В апреле энергетики восстановили электропитание 522 тысяч домов, - ДТЭК

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Понедельник 02 мая 2022 18:45
В апреле энергетики восстановили электропитание 522 тысяч домов, - ДТЭК Фото: в апреле энергетики восстановили электропитание 522 тысяч домов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

В течение апреля энергетики компании ДТЭК вернули свет для более полумиллиона семей, чьи дома были обесточены из-за обстрелов российских оккупантов в Киевской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"За апрель электромонтеры ДТЭК вернули свет более 522 тысячам семей, которые остаются без электроснабжения в результате обстрелов в Киевской, Донецкой и Днепропетровской областях", - сообщили в компании.

В частности, энергетики компании восстановили электроснабжение для 226 тысяч семей на Киевщине. Специалисты компании восстановили сети ДТЭК в Броварском районе и большей части Вышгородского района.

"Сейчас все усилия энергетиков направлены на то, чтобы вернуть свет всем жителям Киевщины до 1 июня. Все энергетики ДТЭК Сети объединились - восстанавливать сети Области помогают 13 ремонтных бригад из Одесской области, 4 - из Днепропетровской и 8 бригад из Киева", - отмечают в компании.

Сейчас продолжаются ремонты сетей в Бучанском и Вышгородском районах и работы над точечными заявками клиентов в Броварском.

В Донецкой области за последний месяц электромонтеры ДТЭК вернули свет для 261 тысячи жителей в 329 населенных пунктах.

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ДТЭК Электроэнергия
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