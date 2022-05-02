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У квітні енергетики відновили електропотачання 522 тисяч домівок, - ДТЕК

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Понеділок 02 травня 2022 18:45
У квітні енергетики відновили електропотачання 522 тисяч домівок, - ДТЕК Фото: у квітні енергетики відновили електропотачання 522 тисяч домівок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Упродовж квітня енергетики компанії ДТЕК повернули світло для понад півмільйона родин, чиї оселі були знеструмлені через обстріли російських окупантів в Київській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"За квітень електромонтери ДТЕК повернули світло понад 522 тисячам родин, що лишись без електропостачання внаслідок обстрілів у Київській, Донецькій та Дніпропетровській областях", - повідомили в компанії.

Зокрема, енергетики компанії відновили електропостачання для 226 тисяч родин на Київщині. Фахівці компанії відновили мережі ДТЕК у Броварському районі та більшій частині Вишгородського району.

"Наразі всі зусилля енергетиків направлені на те, щоб повернути світло всім мешканцям Київщини до 1 червня. Всі енергетики ДТЕК Мережі об’єднались - відновлювати мережі Київщини допомагають 13 ремонтних бригад з Одеської області, 4 - з Дніпропетровської та 8 бригад з Києва", - зазначають у компанії.

Зараз продовжуються ремонти мереж у Бучанському та Вишгородському районах та роботи над точковими заявками клієнтів у Броварському.

У Донецькій області за останній місяць електромонтери ДТЕК повернули світло для 261 тисячі мешканців у 329 населених пунктах.

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