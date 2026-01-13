Apple зробить Siri розумнішою за допомогою Google Gemini: подробиці

Два техногіганти уклали угоду

Apple і Google оголосили про багаторічну співпрацю, в рамках якої наступне покоління Apple Foundation Models буде побудовано на моделях і хмарних технологіях Google Gemini. Вони стануть основою для майбутніх функцій Apple Intelligence, включно з більш персоналізованою Siri, яка вийде цього року.

За результатами внутрішньої оцінки Apple дійшла висновку, що технології штучного інтелекту Google є найбільш підходящою платформою для Apple Foundation Models.

Компанія зазначає, що ця співпраця відкриє нові можливості для користувачів, при цьому Apple Intelligence продовжить працювати на пристроях Apple і в Private Cloud Compute зі збереженням високих стандартів конфіденційності.

Apple вперше показала генеративну версію Siri на WWDC 2024. У березні 2025 року компанія оголосила про затримку великого оновлення голосового асистента до 2026 року, проте більш просунута версія Siri поки не готова до публічного запуску.

У червні 2025 року з'явилися повідомлення про те, що Apple розглядає партнерство з OpenAI і Anthropic для розвитку Siri (у поточній версії голосовий асистент може звертатися до ChatGPT для окремих запитів у межах Apple Intelligence). Два місяці потому Google став можливим партнером.

Інтерес до співпраці посилився в листопаді, коли повідомлялося, що нова Siri може бути побудована на кастомній версії Gemini, що працює на серверах Private Cloud Compute Apple, а компанія платитиме Google приблизно 1 мільярд доларів на рік за використання технологій.