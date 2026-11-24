Як зміниться бюджетний iPhone 18e?

Apple змінює графік випуску смартфонів і тепер планує презентувати їх у два етапи. Після осіннього виходу флагманів iPhone 18 Pro компанія готує на весну 2027 року доступніші моделі - iPhone 18e, базовий iPhone 18 та iPhone Air 2.

За CAD-рендерами, створеними на основі даних із ланцюжка постачання Apple, найбільше зміниться дизайн бюджетного iPhone 18e.

На відміну від актуального iPhone 17e, у якого камера майже не виступає над корпусом, новинка отримає окремий острівець розміром приблизно 28×35 мм. Він буде майже квадратним і нагадуватиме блок камери в iPad Pro з чипом M5.

На цьому майданчику розмістять одну основну камеру, LED-спалах і мікрофон. Тобто навіть бюджетна модель зовні стане ближчою до дорожчих пристроїв Apple.

Макети iPhone 18 Air та iPhone 18 (фото: Sonny Dickson)

Що зміниться в iPhone 18 та iPhone Air 2?

Базовий iPhone 18 збереже звичний вигляд, але блок камери стане трохи товщим: приблизно 3,8 мм замість 3,45 мм. Це може свідчити про оновлення сенсора, адже Apple використовує той самий 48-мегапіксельний Sony IMX904 ще з iPhone 15.

iPhone Air 2 збереже ультратонкий корпус завтовшки 5,6 мм, але отримає другу основну камеру. Об'єктиви розташують горизонтально, а новим модулем стане надширококутна камера. Як і в базовому iPhone 18, блок камер у Air 2 може стати товщим - із 3,45 до 3,8 мм.

Водночас iPhone 18 та iPhone Air 2, ймовірно, збережуть Dynamic Island актуального розміру. Зменшений виріз, який очікується в iPhone 18 Pro, цим моделям можуть не дати.

Аналітики відзначають: до офіційного виходу смартфонів ще залишається час, тому Apple може змінити частину дизайнерських рішень.