Как изменится бюджетный iPhone 18e?

Apple сменяет график выпуска смартфонов и теперь планирует презентовать их в два этапа. После осеннего выхода флагманов iPhone 18 Pro компания готовит на весну 2027 более доступные модели - iPhone 18e, базовый iPhone 18 и iPhone Air 2.

За CAD-рендерами, созданными на основе данных по цепочке поставок Apple, больше всего изменится дизайн бюджетного iPhone 18e .

В отличие от актуального iPhone 17e, у которого камера почти не выступает над корпусом, новинка получит отдельный островок размером примерно 28х35 мм. Он будет почти квадратным и будет напоминать блок камеры в iPad Pro с чипом M5.

На этой площадке разместят одну основную камеру, LED-вспышку и микрофон. То есть даже бюджетная модель внешне станет ближе к более дорогим устройствам Apple.

Макеты iPhone 18 Air и iPhone 18 (фото: Sonny Dickson )

Что изменится в iPhone 18 и iPhone Air 2?

Базовый iPhone 18 сохранит привычный облик, но блок камеры станет немного толще: примерно 3,8 мм вместо 3,45 мм. Это может свидетельствовать об обновлении сенсора, ведь Apple использует тот же 48-мегапиксельный Sony IMX904 еще с iPhone 15.

iPhone Air 2 сохранит ультратонкий корпус толщиной 5,6 мм, но получит вторую основную камеру. Объективы разместят горизонтально, а новым модулем станет сверхшироугольная камера. Как и в базовом iPhone 18, блок камер у Air 2 может стать толще - с 3,45 до 3,8 мм.

В то же время iPhone 18 и iPhone Air 2, вероятно, сохранят Dynamic Island актуального размера. Уменьшенный вырез, ожидаемый в iPhone 18 Pro, этим моделям могут не дать.

Аналитики отмечают: до официального выхода смартфонов еще остается время, поэтому Apple может сменить часть дизайнерских решений.