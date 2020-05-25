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Apple перенесла часть производства из Китая во Вьетнам

Новости » Телеком & IT     25.05.2020 - 04:53
Apple перенесла часть производства из Китая во Вьетнам
Фото: Apple (УНИАН)

В частности, во Вьетнаме будут производить наушники AirPods Pro

Американская корпорация Apple решила перенести часть своего производства из Китая во Вьетнам. Речь идет о беспроводных наушниках.

Об этом сообщает издание The Verge.

Отмечается, что один из сотрудников издания купил новые AirPods Pro, на которых было указано, что наушники произведены во Вьетнаме. Подобные истории рассказывали пользователи форума MacRumors.

Пока неясно, какой процент AirPods Pro производится во Вьетнаме или планирует ли Apple выпускать больше продуктов в стране. На запрос The Verge о комментарии этой ситуации Apple не ответила.

Известно, что Apple собирает большую часть своей продукции в Китае. Но компания проявила интерес и даже сделала значительные иностранные инвестиции для диверсификации своего производства.

Отчасти это связано с последствиями пандемии COVID-19, а также продолжающейся торговой войны между США и Китаем, которая ввела тарифы на некоторые продукты и компоненты Apple и оказала давление на лоббистские усилия генерального директора Тима Кука с администрацией Трампа. Еще в 2017 году Apple начала собирать некоторые модели iPhone и в Индии.

В июле прошлого года Nikkei сообщил, что Apple рассматривает вопрос о переносе части своего производства во Вьетнам из-за торговой войны.

Напомним, Apple совместно с Google решили запустить приложение, которое позволит указывать возможные контакты пользователя.

Ранее стало известно, что Apple возобновляет работу сети собственных магазинов - около 100 фирменных точек были открыты по всему миру.

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Автор: Виталия Мазур

Теги Новости Украины AppleКитайпроизводство
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