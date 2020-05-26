Apple зареєструвала в Україні дочірню компанію

Фото: Apple (www.apple.com)

Керівник української компанії підтвердив створення "дочки"

В Україні зареєстровано ТОВ "ЕППЛ УКРАЇНА". Компанія буде займатися торгівлею комп’ютерами та програмним забезпеченням.

Відповідний запис міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).

Керівник компанії Роман Гуменюк підтвердив РБК-Україна, що компанія має відношення до Apple.

"Це дійсно компанія Apple, яка має відношення до корпорації Apple" - сказав він.

ТОВ "ЕППЛ УКРАЇНА" зареєстровано 15 квітня 2020 року. Місце реєстрації - КЬЮ БІЗНЕС-ЦЕНТР (Київ). Розмір статутного фонду становить 270 899 грн (10 тис доларів). Керівник - Роман Гуменюк.

Основним видом діяльності вказано "Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням".

Під час реєстрації вказано, що акції кінцевої материнської компанії Apple Inc. перебувають у вільному обігу на фондовій біржі.

Як повідомляло РБК-Україна, Apple перенесе на жовтень презентацію нових смартфонів iPhone 12.

Нагадаємо, Apple вирішила перенести частину свого виробництва з Китаю до В'єтнаму.

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Автор: Олександр Білоус