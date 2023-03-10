Apple запустит новый музыкальный стриминговый сервис: названа дата

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт мобильного приложения.

Приложение можно будет скачать в App Store. Новое приложение предоставит более широкий и детальный взгляд на классическую музыку, нежели Apple Music или другие основные музыкальные сервисы.

Apple Music Classical будет работать по основной подписке Apple Music, музыка в каталоге будет доступна с функцией пространственного аудио с битрейтом 192 кб/с. В приложении будут сотни плейлистов и тысячи эксклюзивных альбомов, а также биографии композиторов и руководства. Изначально приложение выйдет на iOS, но в будущем появится и на Android.

Apple купила музыкальный сервис с классической музыкой Primephonic в августе 2021 года, после чего оно закрылось, а весь контент перешел в Apple Music. Поначалу Apple планировала запустить собственный стриминг с классикой в 2022 году.