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Apple запустила перенос фото и видео в сервис от Google

Новина українською → Четверг 04 марта 2021 17:07
Apple запустила перенос фото и видео в сервис от Google Фото: Apple разрешила переносить фото в сервис от Google (скриншот презентации Apple)
Автор: РБК-Украина

Американская компания Apple запустила механизм для переноса фото и видео из iCloud в сервис Google Фото. В настоящее время услуга доступна в США и еще ряде стран.

Об этом пишет профильный ресурс MacRumors.

Сообщается, что получить доступ к новой функции можно после авторизации на сайте privacy.apple.com, где собраны все настройки и утилиты приватности. При этом после переноса файлы из хранилища iCloud не удаляются.

Также сообщается, что процедура может занимать от 3 до 7 дней. Кроме того, Apple дополнительно требует подтверждение после отправки заявки. Для переноса файлов в Google Фото необходимо включить двухфакторную аутентификацию в iCloud, а также иметь достаточно свободного пространства на Google Диске.

Отметим, в Украине пока такая функция не работает.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple выпустит съемную батарею для iPhone. Новый аккумулятор обеспечивает только дополнительное время работы и не является полноценным защитным чехлом.

Кроме того, стало известно, что Apple планирует выпускать AirPods из стекла.

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