ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Apple запустила перенесення фото і відео до сервісу від Google

Новость на русском → Четвер 04 березня 2021 17:07
Apple запустила перенесення фото і відео до сервісу від Google Фото: Apple дозволила переносити фото в сервіс від Google (скріншот презентації Apple)
Автор: РБК-Україна

Американська компанія Apple запустила механізм для перенесення фото і відео з iCloud до сервісу Google Фото. На даний час послуга доступна в США та ще низці країн.

Про це пише профільний ресурс MacRumors.

Повідомляється, що отримати доступ до нової функції можна після авторизації на сайті privacy.apple.com, де зібрані всі налаштування та утиліти приватності. При цьому після перенесення файли зі сховища iCloud не видаляються.

Також повідомляється, що процедура може займати від 3 до 7 днів. Крім того, Apple додатково вимагає підтвердження після відправлення заявки. Для перенесення файлів до Google Фото треба включити двофакторну аутентифікацію в iCloud, а також мати достатньо вільного простору на Google Диску.

Відзначимо, в Україні поки що така функція не працює.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Apple випустить знімну батарею для iPhone. Новий акумулятор забезпечує лише додатковий час роботи і не є повноцінним захисним чохлом.

Крім того, стало відомо, що Apple планує випускати AirPods зі скла.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Телеком & IT Apple Google
NEWS
ЄС ще на рік продовжив санкції проти Януковича та його оточення
ЄС ще на рік продовжив санкції проти Януковича та його оточення
DAILY
Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"