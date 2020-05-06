Apple назвала дату конференции WWDC 2020

Иллюстративное фото (Pixabey)

Конференция пройдет в онлайн-формате

Американская компания Apple собирается провести конференцию для разработчиков WWDC 2020 в онлайн-формате 22 июня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Verge.

Как сообщается, присоединиться к конференции можно будет в приложении Apple Developer и на сайте Apple Developer. На конференции могут показать обновленную iOS 14, tvOS 14, watchOS 7, macOS 10.16, а также iPadOS.

"В этом году конференция WWDC не только пройдет в уникальном формате, но и станет крупнейшей за всю свою историю: наше сообщество разработчиков со всего мира, более 23 млн человек, соберется вместе на одну неделю в июне, чтобы узнать о будущем платформ Apple" - сказал Фил Шиллер, старший вице-президент Apple по всемирному маркетингу.

Отмечается, что участие для всех разработчиков будет бесплатным.

Напомним, ранее Apple представила обновленный MacBook Pro 13. Ноутбук получил Touch Bar, сканер отпечатков Touch ID в кнопке включения и отдельную клавишу Esc.

Также РБК-Украина писало, что Apple отложит массовое производство iPhone 2020 года. Это связано с тем, что пандемия коронавируса ослабляет глобальный потребительский спрос и нарушает производство в Азии. Таким образом, дата выпуска новых моделей iPhone скорее всего будет перенесена.