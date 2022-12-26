ua ru
Пн, 26 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Apple заборонила російським операторам адаптувати нові iPhone під свій зв’язок

Новость на русском →
Росія, Понеділок 26 грудня 2022 17:17
Apple заборонила російським операторам адаптувати нові iPhone під свій зв’язок Фото: російські споживачі не зможуть повнообсягово користуватися новими смартфонами Apple (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Російські оператори мобільного зв’язку не змогли домовитися з компанією Apple після того, як вона залишила ринок РФ, і не зможуть адаптувати нові смартфони для споживачів у Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал російського видання "КоммерсантЪ".

Компанія Apple заборонила адаптувати смартфони iPhone 14 під мережі операторів звʼязку в Росії. Йдеться про підтримку функцій VoLTE та VoWiFi на своїх мережах, які компанія обмежила для росіян.

"Ці функції поліпшують якість звʼязку, крім того, на дзвінки через VoLTE у великих містах Росії припадає понад 60% голосового трафіку. Також для росіян, які користуються iPhone 14, недоступна високоякісна передача голосу, а роздача інтернету з телефону потребує ручного налаштування", - уточнило видання.

Ще у листопаді РБК-Україна повідомляло, що Apple обмежила функцію бездротового обміну файлами AirDrop на iPhone у Китаї після того, як протестувальники в КНР почали використовувати цей механізм для поширення зображень іншим власникам iPhone.

Нагадаємо, раніше ми писали, що випуск смартфонів Apple може суттєво скоротитися через коронавірусні обмеження в Китаї. Падіння виробництва на заводі компанії Foxconn у Чженчжоу - найбільшого у світі з виробництва iPhone - може становити до 30%.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Apple
NEWS
Зростання неминуче? Чого чекати від курсу долара і чи впливає він на ціни в Україні
Зростання неминуче? Чого чекати від курсу долара і чи впливає він на ціни в Україні
DAILY
Сергій Грабський: Ідея росіян взяти Київ від початку виглядає як авантюра
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Грабський: Ідея росіян взяти Київ від початку виглядає як авантюра