Apple запретила российским операторам адаптировать новые iPhone под свою связь

Российские операторы мобильной связи не смогли договориться с компанией Apple после того, как она покинула рынок РФ, и не смогут адаптировать новые смартфоны для потребителей в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал российского издания "КоммерсантЪ".

Apple запретила адаптировать смартфоны iPhone 14 под сети операторов связи в России. Речь идет о поддержке функций VoLTE и VoWiFi на своих сетях, ограниченных компаниями для россиян. "Эти функции улучшают качество связи, кроме того, на звонки через VoLTE в крупных городах России приходится более 60% голосового трафика. Также для россиян, пользующихся iPhone 14, недоступна высококачественная передача голоса, а раздача интернета с телефона требует ручной настройки", - уточнило издание.