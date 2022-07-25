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Apple Watch получит новый дизайн: что изменится

Фото: Apple Watch получит новый дизайн (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

Впервые с 2018 года смартчасы Apple Watch будут иметь новый дизайн. Его уже назвали "эволюцией текущей прямоугольной формы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитика американского издания Bloomberg Марка Гурмана.

Модель Pro смартчасов Apple Watch Series 8 будет иметь больший размер, чтобы обеспечить на 7% больший экран.

Для корпуса используют более прочный титановый сплав, что должно сделать девайс лучшим для экстремальных видов спорта.

В Apple Watch Pro также будет большая батарея, которая позволит смартчасам работать несколько дней на одном заряде. Кроме этого, в них встроят датчик температуры тела.

Напомним, Apple планирует повысить цены на свою продукцию. Такое решение компании связано с высокой инфляцией и увеличением стоимости разнообразных запчастей и комплектующих.

К слову, недавно в сети появились рендеры iPhone 14 Pro с включенным экраном.

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