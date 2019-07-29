Apple выпустит свою платежную карту в августе, - Bloomberg

Американская компания Apple совместно с банком Goldman Sachs выпустят платежную карту в первые недели августа текущего года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как сообщается, новая платежная карта будет называться Apple Card. Получить ее смогут пользователи, которые предварительно зарегистрируются в приложении Apple Wallet.

Среди преимуществ Apple Card называют полное отсутствие каких-либо комиссий. Также клиенты смогут отслеживать собственные покупки и проверять баланс на карте прямо из приложения Apple. При оплате покупок с помощью Apple Pay пользователям будет начисляться кэшбек в размере 2%, а если делать покупки в магазинах Apple, то размер возврата составит 3%.

Отметим, инвестиции в проект Apple Card составили 200 млн долларов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что компания Apple планирует отказатся от программы iTunes, и вместо нее запустить три новых приложения для Mac - Music, TV и Podcasts. Это должно стать новой стратегией компании в отношении медиа-приложений на iPhone и iPad.

Кроме того, 3 июня компания Apple во время конференции для разработчиков WWDC анонсировала новую версию iOS 13, в которой появится темный режим. В новой версии iOS улучшена производительность. В частности, приложения запускаются в два раза быстрее, а функция Face ID запускает заблокированный экран на 30% быстрее. Также Apple обновила собственную клавиатуру, добавив в нее свайпы.