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Apple планирует заменить iTunes, - Bloomberg

Новости » Телеком & IT    01.06.2019 - 12:50
Apple планирует заменить iTunes, - Bloomberg
Иллюстративное фото (flickr.com Andy)

iTunes может быть заменен тремя разными приложениями

В понедельник, 3 июня, в Калифорнии должна пройти всемирная конференция для разработчиков на платформах Apple - Worldwide Developers Conference, где гендиректор компании Тим Кук и другие руководители представят доклады об обновлении операционных систем и новом подходе компании к приложениям. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

За данными собеседников агентства, в новой концепции Apple основной задачей станет сделать чтобы устройства компании стали более автономными. Например, часы Apple Watch должны стать более независимыми от iPhone и iPad.

Также, источники агентства рассказали, что в компании планируют запустить три новых приложения для Mac - Music, TV и Podcasts. Они должны будут заменить медиаплеер iTunes, который выполняет все эти функции на протяжении 20 лет.

Это должно стать новой стратегией компании в отношении медиа-приложений на iPhone и iPad.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Forbes назвал Apple самым дорогим брендом мира. Стоимость бренда в 2019 году составляет в 205,5 млн долларов, что на 12% больше, чем в 2018 году, таким образом бренд стал первым в истории, за который придется заплатить больше 200 млн долларов. Apple лидирует в рейтинге уже девятый раз подряд.

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