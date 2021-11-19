UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Apple может выпустить собственный электрокар в 2025 году, - Bloomberg

Автор: Сергей Пышкин

Компания Apple планирует выпустить полностью беспилотный электромобиль. Он может появиться уже в 2025 году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Инженеры компании, которые ранее занимались разработкой программного обеспечения для Apple Watch, сегодня работают над созданием полностью автономного автомобиля. Самое интересное то, что транспорт не будет оборудован рулем и педалями.

В то же время автомобиль может иметь большой сенсорный экран с которым водитель будет взаимодействовать во время путешествия, а сиденья будут расположены друг напротив друга, как в лимузине. Также транспорт будет интегрирован с другими продуктами компании.

Команда специалистов уже разработала чип, который будет отвечать за автономное управление.

Сейчас компания сосредоточена на безопасности транспортного средства, в связи с чем и в дальнейшем ищет инженеров для тестирования и разработки соответствующей функции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Apple