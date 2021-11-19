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Apple може випустити власний електрокар в 2025 році, - Bloomberg

Автор: Сергій Пишкін

Компанія Apple планує випустити повністю безпілотний електромобіль. Він може з’явитися вже у 2025 році.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Інженери компанії, які раніше займалися розробкою програмного забезпечення для Apple Watch, сьогодні працюють над створенням повністю автономного автомобіля. Найцікавіше те, що транспорт не буде обладнаний кермом й педалями.

Водночас автомобіль може мати великий сенсорний екран з яким водій взаємодіятиме під час подорожі, а сидіння будуть розташовані одне навпроти одного, як у лімузині. Також транспорт буде інтегрований з іншими продуктами компанії.

Команда фахівців вже розробила чіп, який відповідатиме за автономне керування.

Наразі компанія зосереджена на безпеці транспортного засобу, у зв’язку з чим й надалі шукає інженерів для тестування й розробки відповідної функції.

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