Apple может выпустить собственный электрокар в 2025 году, - Bloomberg

Компания Apple планирует выпустить полностью беспилотный электромобиль. Он может появиться уже в 2025 году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Инженеры компании, которые ранее занимались разработкой программного обеспечения для Apple Watch, сегодня работают над созданием полностью автономного автомобиля. Самое интересное то, что транспорт не будет оборудован рулем и педалями.

В то же время автомобиль может иметь большой сенсорный экран с которым водитель будет взаимодействовать во время путешествия, а сиденья будут расположены друг напротив друга, как в лимузине. Также транспорт будет интегрирован с другими продуктами компании.

Команда специалистов уже разработала чип, который будет отвечать за автономное управление.

Сейчас компания сосредоточена на безопасности транспортного средства, в связи с чем и в дальнейшем ищет инженеров для тестирования и разработки соответствующей функции.