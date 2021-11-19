Apple может выпустить собственный электрокар в 2025 году, - Bloomberg
Компания Apple планирует выпустить полностью беспилотный электромобиль. Он может появиться уже в 2025 году.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Инженеры компании, которые ранее занимались разработкой программного обеспечения для Apple Watch, сегодня работают над созданием полностью автономного автомобиля. Самое интересное то, что транспорт не будет оборудован рулем и педалями.
В то же время автомобиль может иметь большой сенсорный экран с которым водитель будет взаимодействовать во время путешествия, а сиденья будут расположены друг напротив друга, как в лимузине. Также транспорт будет интегрирован с другими продуктами компании.
Команда специалистов уже разработала чип, который будет отвечать за автономное управление.
Сейчас компания сосредоточена на безопасности транспортного средства, в связи с чем и в дальнейшем ищет инженеров для тестирования и разработки соответствующей функции.