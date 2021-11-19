ru ua
Пт, 19 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Apple може випустити власний електрокар в 2025 році, - Bloomberg

Новость на русском →
П'ятниця 19 листопада 2021 18:43
Apple може випустити власний електрокар в 2025 році, - Bloomberg Фото: Apple може випустити власний електрокар в 2025 році (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Apple планує випустити повністю безпілотний електромобіль. Він може з’явитися вже у 2025 році.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Інженери компанії, які раніше займалися розробкою програмного забезпечення для Apple Watch, сьогодні працюють над створенням повністю автономного автомобіля. Найцікавіше те, що транспорт не буде обладнаний кермом й педалями.

Водночас автомобіль може мати великий сенсорний екран з яким водій взаємодіятиме під час подорожі, а сидіння будуть розташовані одне навпроти одного, як у лімузині. Також транспорт буде інтегрований з іншими продуктами компанії.

Команда фахівців вже розробила чіп, який відповідатиме за автономне керування.

Наразі компанія зосереджена на безпеці транспортного засобу, у зв’язку з чим й надалі шукає інженерів для тестування й розробки відповідної функції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Apple
NEWS
Вчені знайшли раніше невідомий шлях проникнення COVID в мозок
Вчені знайшли раніше невідомий шлях проникнення COVID в мозок
DAILY
Заручники транзиту. Що загрожує Україні, якщо Росія припинить постачання газу по ГТС до Європи
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Заручники транзиту. Що загрожує Україні, якщо Росія припинить постачання газу по ГТС до Європи