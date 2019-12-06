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Apple випустить п'ять моделей iPhone в наступному році

Новини » Телеком & IT     06.12.2019 - 17:10
Apple випустить п'ять моделей iPhone в наступному році
Ілюстративне фото (flickr.com/Andy)

Також Apple планує випуск в 2021 році повністю бездротовий моделі iPhone

Компанія Apple планує випустити в 2020 році п'ять нових моделей iPhone. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MacRumors.

Повідомляється, що в першій половині 2020 року планують випустити iPhone SE 2 з 4,7-дюймовим РК-дисплеєм. Після очікується вихід лінійки з моделей iPhone 12 з 5,4-дюймовим, двох м 6,1-дюймовим та 6,7-дюймовим екраном, які будуть підтримувати 5G з модемом Qualcomm X55.

iPhone SE 2 буде нагадувати iPhone 8, включаючи 4,7-дюймовий дисплей з рамками і кнопку Touch Touch Home, але з більш швидким чіпом A13 і 3 ГБ оперативної пам'яті. iPhone 12 нагадуватимуть iPhone 4, з металевою рамкою, в якій будуть більш плавні краю.

Крім цього у 2021 році Apple повинна випустити повністю бездротовий iPhone без роз'єму для зарядки і iPhone SE 2 Plus із сенсорною кнопкою живлення. Вихід моделей прогнозується на другу половину 2021 року.

Нагадаємо, 13 листопада Apple випустила перший 16-дюймовий MacBook Pro. При цьому офіційна презентація не проводилася. Ціна на гаджет стартує від 2399 доларів.

Також РБК-Україна писало, що Apple 28 жовтня презентувала нові бездротові шумоподавляющіе навушники AirPods Pro. Навушники здатні працювати без підзарядки 4,5 години.

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