Apple обнаружила проблемы безопасности в новой версии iOS

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Ошибка позволяет собирать данные о нажатии клавиш

Американская компания Apple обнаружила критическую ошибку безопасности в новой версии операционной системы iOS 13, которая позволяет собирать данные пользователей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на thenextweb.

Как сообщается, обнаруженная ошибка позволяет сторонним клавиатурам включать полный доступ к смартфону. Ошибка позволяет разработчикам клавиатур, таким как GBoard, SwiftKey и Grammarly, собирать данные о нажатии клавиш и сохранять их на собственных серверах.

Отмечается, что приложения могут получить полный доступ к вашему смартфону даже без вашего одобрения. Однако данная ошибка не влияет на клавиатуру от Apple и другие клавиатуры, которые не используют полный доступ.

В компании Apple заявили, что данная ошибка в безопасности будет устранена уже в следующем обновлении программного обеспечения.

Напомним, ранее сообщалось, что американская компания Apple выпустила новую версию мобильной операционной системы iOS 13. Новую операционную систему можно установить на iPhone, начиная с модели 6S. В частности, в новой версии iOS появился новый темный режим, который изменяет вид всех приложений.

Кроме того, Apple представила три новые модели iPhone 11. Наиболее доступной станет стоимость iPhone 11 на 64 Гб, более дорогие модели - iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max. Стоимость смартфона стартует от 699 долл. Самая дорогая модель iPhone 11 Pro Max полной комплектации стоит 1449 долл.