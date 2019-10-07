Apple выпустила новую версию macOS

Американская компания Apple выпустила новую версию своей операционной системы (ОС) для компьютеров и ноутбуков - macOS 10.15 Catalina. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Как сообщается, основным отличием новой ОС стало отсутствие программы iTunes, которая существовала с 2001 года. Вместо нее появились отдельные приложения "Музыка", "Подкасты" и "ТВ".

Вместе с тем, в новой операционной системе появилась поддержка игрового сервиса Apple Arcade, программа Sidecar для использования iPad в качестве второго дисплея, а также возможность переноса программ с iPad.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 10 сентября компания Apple представила новые модели iPhone - iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Max. Стоимость смартфонов в США стартовала от 699 долларов.

Кроме того, Apple планирует увеличить производство iPhone 11 на 10% из-за повышенного спроса. Сообщается, что старт продаж новой модели iPhone оказался выше ожиданий компании.

Добавим, что ранее американская компания Apple заявила об обнаружении критической ошибки безопасности в новой версии операционной системы iOS 13. Сообщалось, что ошибка позволяет разработчикам клавиатур собирать данные пользователей.