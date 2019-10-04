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Apple планирует увеличить производство iPhone 11

Новости » Телеком & IT    04.10.2019 - 10:51
Apple планирует увеличить производство iPhone 11
Фото: iPhone 11 (cкрин трансляции YouTube)

Производство смартфонов планируют увеличить на 10% из-за спроса

Компания Apple планирует увеличить производство iPhone 11 на 10%, что составляет около 8 млн единиц, из-за повышенного спроса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Nikkei Asian Review.

Сообщается, что старт продаж новой модели iPhone оказался выше ожиданий Apple. Согласно информации источника, Apple сообщила поставщикам, о необходимости увеличить производство на 8 млн единиц. Планируется, что будет увеличено производство самой бюджетной модели iPhone 11.

Напомним, презентация новой модели iPhone состоялась 10 сентября. Тогда Apple презентовала три новых модели своего смартфона - iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Max. Стоимость телефонов в США стартовала от 699 дол. за младшую модель, стоимость Pro модели составила 999 дол., модель Max - 1099 дол. С 20 сентября стартовала розничная продажа моделей. В странах Европы цена iPhone 11 стартует с отметки в 799 евро, iPhone 11 Pro - 1149 евро, iPhone 11 Pro Max - 1249 евро.

После старта продаж нового iPhone стоимость компании Apple превысила 1 триллион дол. На момент закрытия торгов на следующий день после презентации iPhone 11 акции компании выросли на 3,18% и достигла 223,6 дол. за единицу.

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