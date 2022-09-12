Apple выпустила финальную версию iOS 16: что нового

Компания Apple выпустила финальную версию iOS 16, которая стала доступной для всех iPhone, начиная с iPhone 8.

Об этом пишет РБК-Украина ссылкой на Gizchina .

MacRumors отмечает, что в прошлые годы компания выпускала апдейты в 10:00 по тихоокеанскому времени. Если это так, то для украинцев обновление станет доступным уже в 20:00 по киевскому времени.

Финальная версия iOS 16 также установлена и на новеньких iPhone 14.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в рамках презентации Apple показала линейку смартфонов iPhone 14, а также обновленные умные часы Watch Series 8 и беспроводные наушники AirPods Pro. Издание раскрывало все подробности.

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