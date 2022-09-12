Apple випустила фінальну версію iOS 16: що нового

Компанія Apple випустила фінальну версію iOS 16, яка стала доступною для всіх iPhone, починаючи з iPhone 8.

Про це пише РБК-Україна посиланням на Gizchina .

MacRumors зазначає, що в минулі роки компанія випускала апдейти о 10:00 за тихоокеанським часом. Якщо це так, то для українців оновлення стане доступним вже о 20:00 за київським часом.

Фінальна версія iOS 16 також встановлена й на новеньких iPhone 14.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно в рамках презентації Apple показала лінійку смартфонів iPhone 14, а також оновлені розумні годинники Watch Series 8 та бездротові навушники AirPods Pro. Видання розкривало усі подробиці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.