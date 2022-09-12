Apple випустила фінальну версію iOS 16: що нового
Компанія Apple випустила фінальну версію iOS 16, яка стала доступною для всіх iPhone, починаючи з iPhone 8.
Про це пише РБК-Україна посиланням на Gizchina.
Фінальна версія iOS 16 також встановлена й на новеньких iPhone 14.
Серед нововведень:
- нові віджети й широкі можливості налаштування для екрана блокування;
- поштовий клієнт;
- покращена карта;
- можливість редагувати, а також видаляти повідомлення, які були надіслані протягом 15 хвилин після відправки;
- повноекранний музичний плеєр;
- підтримка ігрових контролерів, у тому ж числі Nintendo Switch Joy-Con;
- можливість використання фірмової фітнес-програми, що дозволить замінити використання розумних годинників.
MacRumors зазначає, що в минулі роки компанія випускала апдейти о 10:00 за тихоокеанським часом. Якщо це так, то для українців оновлення стане доступним вже о 20:00 за київським часом.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно в рамках презентації Apple показала лінійку смартфонів iPhone 14, а також оновлені розумні годинники Watch Series 8 та бездротові навушники AirPods Pro. Видання розкривало усі подробиці.
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