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Apple випустила фінальну версію iOS 16: що нового

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Понеділок 12 вересня 2022 14:51
Apple випустила фінальну версію iOS 16: що нового Фото: Apple випустила фінальну версію iOS 16 (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Apple випустила фінальну версію iOS 16, яка стала доступною для всіх iPhone, починаючи з iPhone 8.

Про це пише РБК-Україна посиланням на Gizchina.

Фінальна версія iOS 16 також встановлена й на новеньких iPhone 14.

Серед нововведень:

  • нові віджети й широкі можливості налаштування для екрана блокування;
  • поштовий клієнт;
  • покращена карта;
  • можливість редагувати, а також видаляти повідомлення, які були надіслані протягом 15 хвилин після відправки;
  • повноекранний музичний плеєр;
  • підтримка ігрових контролерів, у тому ж числі Nintendo Switch Joy-Con;
  • можливість використання фірмової фітнес-програми, що дозволить замінити використання розумних годинників.

MacRumors зазначає, що в минулі роки компанія випускала апдейти о 10:00 за тихоокеанським часом. Якщо це так, то для українців оновлення стане доступним вже о 20:00 за київським часом.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно в рамках презентації Apple показала лінійку смартфонів iPhone 14, а також оновлені розумні годинники Watch Series 8 та бездротові навушники AirPods Pro. Видання розкривало усі подробиці.

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