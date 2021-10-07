ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Apple вводит новое правило для приложений в App Store

Новина українською →
Четверг 07 октября 2021 11:52
Apple вводит новое правило для приложений в App Store Фото: Apple вводит новое правило для приложений в App Store (Lauren DeCicca/Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Компания Apple вводит новое правило для приложений в App Store. Apple не будет публиковать в App Store приложения, в которых нет функции удаления учетной записи.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылась на сайт разработчиков Apple.

С 31 января 2022 года компания не будет публиковать программы, в которых нет возможности удалить свою учетную запись.

Компания рекомендует пользователям ознакамливаться с требованиями любого устанавливаемого приложения и списками разрешений, которые оно запрашивает.

Со следующего года все сервисы, которые хотят появиться App Store должны будут помимо возможности создать аккаунт, добавить способ его удаления. В противном случае приложение не появится в магазине.

    Читайте РБК-Украина в Google News
    Apple
    NEWS
    В Украине объявлено штормовое предупреждение: под угрозой 9 областей
    В Украине объявлено штормовое предупреждение: под угрозой 9 областей
    DAILY
    Не только НАТО и ЕС. Как и зачем Украина создает альянсы с ближайшими соседями
    Милан Лелич, Владислав Красинский Не только НАТО и ЕС. Как и зачем Украина создает альянсы с ближайшими соседями