Компания Apple вводит новое правило для приложений в App Store. Apple не будет публиковать в App Store приложения, в которых нет функции удаления учетной записи.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылась на сайт разработчиков Apple.

С 31 января 2022 года компания не будет публиковать программы, в которых нет возможности удалить свою учетную запись.

Компания рекомендует пользователям ознакамливаться с требованиями любого устанавливаемого приложения и списками разрешений, которые оно запрашивает.

Со следующего года все сервисы, которые хотят появиться App Store должны будут помимо возможности создать аккаунт, добавить способ его удаления. В противном случае приложение не появится в магазине.