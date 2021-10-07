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Apple вводить нове правило для додатків в App Store

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Четвер 07 жовтня 2021 11:52
Apple вводить нове правило для додатків в App Store Фото: Apple вводить нове правило для додатків в App Store (Lauren DeCicca / Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Компанія Apple вводить нове правило для додатків в App Store. Apple не буде публікувати в App Store додатки, в яких немає функції видалення облікового запису.

Про це повідомляє РБК-Україна, ссылась на сайт розробників Apple.

З 31 січня 2022 року компанія не буде публікувати програми, в яких немає можливості видалити свій обліковий запис.

Компанія рекомендує користувачам ознайомлюватися з вимогами будь-якого встановлюваного додатка і списками дозволів, які воно запитує.

З наступного року всі сервіси, які хочуть з'явитися App Store повинні будуть крім можливості створити аккаунт, додати спосіб його видалення. В іншому випадку програма не з'явиться в магазині.

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